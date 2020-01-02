«Жалко детей, без самых близких людей остались»: в аварии на трассе в Башкирии погибли две молодые матери

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:18:21+03:00

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В преддверии празднования Нового года, 31 декабря, в Башкирии на трассе М-7 около деревни Таймурзино Дюртюлинского района республики произошло жуткое ДТП. Примерно в 15:40 часов произошло столкновение сразу четырех машин - ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti», грузовик КамАЗ и «Kia Rio». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии погибла пассажирка отечественной легковушки, пострадали двое детей.

Позднее выяснилось, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Обе женщины, погибшие в тот день – уроженки Дюртюлинского района. Как сообщают в социальных сетях местные жители, у обеих женщин остались маленькие дети.

Перед самым Новым годом в результате аварии осиротели пятеро детей

- У Римы сиротами остались трое детей. У Гульнары двое детей. Сын, который был в ДТП, сейчас находится в коме. Остальные двое детей тоже в больнице, - рассказывают жуткие подробности аварии жители Дюртюлей.

- Соболезнуем родным и близким!! Какие же они ещё молодые, жить да жить девочкам! Жалко детей, без самых близких людей остались, - пишут в местном сообществе в соцсетях земляки погибших.

Как стало известно «Комсомолке», мать двоих детей Гульнару похоронили еще вчера, 1 января. Сегодня состоятся похороны матери троих детей, Риммы.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU