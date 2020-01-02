2020-01-02T07:18:21+03:00
Происшествия

«Жалко детей, без самых близких людей остались»: в аварии на трассе в Башкирии погибли две молодые матери

Пятеро детей в одночасье лишились самых дорогих в жизни людей
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В преддверии празднования Нового года, 31 декабря, в Башкирии на трассе М-7 около деревни Таймурзино Дюртюлинского района республики произошло жуткое ДТП. Примерно в 15:40 часов произошло столкновение сразу четырех машин - ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti», грузовик КамАЗ и «Kia Rio». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии погибла пассажирка отечественной легковушки, пострадали двое детей.

Позднее выяснилось, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Обе женщины, погибшие в тот день – уроженки Дюртюлинского района. Как сообщают в социальных сетях местные жители, у обеих женщин остались маленькие дети.

Перед самым Новым годом в результате аварии осиротели пятеро детей

Перед самым Новым годом в результате аварии осиротели пятеро детей

- У Римы сиротами остались трое детей. У Гульнары двое детей. Сын, который был в ДТП, сейчас находится в коме. Остальные двое детей тоже в больнице, - рассказывают жуткие подробности аварии жители Дюртюлей.

- Соболезнуем родным и близким!! Какие же они ещё молодые, жить да жить девочкам! Жалко детей, без самых близких людей остались, - пишут в местном сообществе в соцсетях земляки погибших.

Как стало известно «Комсомолке», мать двоих детей Гульнару похоронили еще вчера, 1 января. Сегодня состоятся похороны матери троих детей, Риммы.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии вонзила родному отцу нож в грудь
«У него сломан нос и нога в трех местах»: уфимца после Нового года жестоко избили трое мужчин
В Башкирии резко выросла заболеваемость мышиной лихорадкой
В Башкирию на один день придет 27-градусный мороз
«Жалко детей, без самых близких людей остались»: в аварии на трассе в Башкирии погибли две молодые матери
В новогоднюю ночь Уфу в порядок приводили более 200 машин
«Прости нас за все»: в первый день нового года Уфе от тяжелой болезни скончалась четырехлетняя девочка
За сутки в пожарах в Башкирии погибли четыре человека
Из крупнейшего в Уфе торгового центра эвакуировали 1500 человек
В новогоднюю ночь в Уфе толпа неизвестных избила мужчину
Заносы, накаты и ветер: погода в Башкирии на завтра, 2 января
Житель Башкирии закупился подарками для себя и жены с помощью найденной на улице карты
Глава Башкирии сказал, каких людей не подпустит к госаппарату
В Башкирии во время ремонта в собственном доме погиб 17-летний юноша
МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде
ДТП в Башкирии за пару часов до Нового года: один погибший, пострадал ребенок
В МВД объяснили, почему полицейские запретили уфимцам кататься на горках
В центре Уфы из-за парада снегурочек перекроют несколько улиц
Радий Хабиров пообещал помочь промышленникам
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил молодую женщину
Праздник оказался испорчен: в новогоднюю ночь полицейские не пускали уфимских детей на горку