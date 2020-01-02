В Башкирию на один день придет 27-градусный мороз

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:16:06+03:00

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В Башкирию придет 27-градусный мороз. Температура воздуха резко понизится всего на один день, после чего вновь ожидается потепление.

В новогодние каникулы синоптики Башгидромета прогнозируют неустойчивый характер погоды. Это связано с влиянием атмосферных фронтов.

– Временами будет наблюдаться снег от небольшого до умеренного, слабая метель, поземки, местами усиление ветра до сильного. На отдельных участках дорог сохранятся снежные заносы, снежный накат, – сообщили синоптики.

Преобладающая температура воздуха ночью составит -3,-8°, днем 0,-6°. Относительно этих показателей заметно подморозит к ночи 3 января. Столбик термометра упадет до отметки в -12,-17°, а при прояснениях и вовсе до -22,-27°. Днем станет чуть теплее: -7,-12°.

– В конце недели фон температур вновь повысится. В первой декаде января среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 4-6° выше нормы. Также в течение января среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах -14,-15°, что около и на 1° выше нормы, – рассказали специалисты.

Затяжных снегопадов ждать не стоит – месячное количество осадков предполагается меньше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU