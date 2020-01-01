2020-01-01T19:40:21+03:00
Общество

В новогоднюю ночь Уфу в порядок приводили более 200 машин

На уборку дворов были брошены 800 дворников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В новогоднюю ночь коммунальным службам Уфы пришлось изрядно постараться. Мало того, что прямо перед самым праздником всю Башкирию буквально накрыло снегом, так еще и после народных гуляний необходимо было привести в порядок городские площадки и ледовые городки.

Всего в ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года на улицах Уфы работало более двухсот единиц коммунальной техники и 63 дорожных рабочих. Часть из них круглосуточно дежурила на крупных магистралях и улицах города.

– Была организована очистка города от снега, уборка и вывоз мусора, а также посыпка проезжих частей противогололедными материалами. Особое внимание уделено обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей, а также остановочных павильонов, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранним утром, пока горожане отлеживались после шумного кутежа, вывозить мусор и убирать дворы вышли 800 дворников, а им в подмогу – 150 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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