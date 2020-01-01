За сутки в пожарах в Башкирии погибли четыре человека

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:21:20+03:00

В трех пожарах в Башкирии сгорели три человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в республике зафиксировано 37 происшествий

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на территории Башкирии вспыхнули 37 пожаров. В трех из них погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Первый случай с летальным исходом произошел в Уфе в неэксплуатируемом здании по улице Собинова. В ходе тушения спасатели нашли обгоревшие останки двух погибших.

Второй пожар случился в селе Знаменка Белебеевского района. Там загорелся бревенчатый дом. В здании пожарные обнаружили тело 39-летнего мужчины.

Последний инцидент с трагическими последствиями имел место в деревне Усть-Табаска Аскинского района, где так же, как и в предыдущем случае, вспыхнул бревенчатый дом. В нем погиб 53-летний местный житель.

Основными причинами пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электрооборудования и печей.

ИСТОЧНИК KP.RU