За сутки в пожарах в Башкирии погибли четыре человека
За прошедшие сутки на территории Башкирии вспыхнули 37 пожаров. В трех из них погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Первый случай с летальным исходом произошел в Уфе в неэксплуатируемом здании по улице Собинова. В ходе тушения спасатели нашли обгоревшие останки двух погибших.
Второй пожар случился в селе Знаменка Белебеевского района. Там загорелся бревенчатый дом. В здании пожарные обнаружили тело 39-летнего мужчины.
Последний инцидент с трагическими последствиями имел место в деревне Усть-Табаска Аскинского района, где так же, как и в предыдущем случае, вспыхнул бревенчатый дом. В нем погиб 53-летний местный житель.
Основными причинами пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электрооборудования и печей.
ИСТОЧНИК KP.RU