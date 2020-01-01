2020-01-01T17:21:20+03:00
Происшествия

За сутки в пожарах в Башкирии погибли четыре человека

Всего в республике зафиксировано 37 происшествий
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В трех пожарах в Башкирии сгорели три человекаВ трех пожарах в Башкирии сгорели три человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки на территории Башкирии вспыхнули 37 пожаров. В трех из них погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Первый случай с летальным исходом произошел в Уфе в неэксплуатируемом здании по улице Собинова. В ходе тушения спасатели нашли обгоревшие останки двух погибших.

Второй пожар случился в селе Знаменка Белебеевского района. Там загорелся бревенчатый дом. В здании пожарные обнаружили тело 39-летнего мужчины.

Последний инцидент с трагическими последствиями имел место в деревне Усть-Табаска Аскинского района, где так же, как и в предыдущем случае, вспыхнул бревенчатый дом. В нем погиб 53-летний местный житель.

Основными причинами пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электрооборудования и печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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