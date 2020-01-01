Из крупнейшего в Уфе торгового центра эвакуировали 1500 человек

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:05:57+03:00

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Сегодня вечером, 1 января, в торговом центре «Мега» в Уфе экстренно эвакуировали 1500 человек, среди которых было 200 детей. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Как пояснили в аварийном ведомстве, в комплексе сработала пожарная тревога. По повышенному рангу вызова на место были направлены спасатели. К их приезду администрация торгового центра успела вывести посетителей за пределы здания. Однако по прибытии пожарные не обнаружили внешних признаков горения – как оказалось, произошла ложная тревога автоматической пожарной сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU