В новогоднюю ночь в Уфе толпа неизвестных избила мужчину

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:57:33+03:00

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В новогоднюю ночь в уфимской Черниковке толпа неизвестных избила мужчину. Происходящее на камеру телефона заснял жилец одного из находящихся по близости домов. Сегодня запись оказалась в соцсетях.

Инцидент произошел недалеко от ДК «Моторостроителей» на улице Черниковской. На кадрах с видео можно заметить, как несколько парней повалили на землю своего оппонента и отчаянно мутузят его руками и ногами. Избиение продолжается до тех пор, пока на ситуацию не обращает внимание прохожих. Он просит хулиганов остановится. Те отходят в сторону, но пострадавший от их рук встать не в состоянии. На этом моменте видео обрывается.

Что стало причиной конфликта и насколько тяжелые травмы получил мужчина, неизвестно. В комментариях к посту пользователи отмечают, что Черниковка вновь подтвердила репутацию опасного района: «Черниковка есть Черниковка», «Гетто», «Неудивительно, каждый день здесь так, я уже без криков уснуть не могу», «Как был Занзибар – так и остался», – пишут горожане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="672" height="848" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/752889" frameborder="0"></iframe> В уфимской Черниковке толпа неизвестных набросилась на мужчину // 1.1..

ИСТОЧНИК KP.RU