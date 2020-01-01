2020-01-01T15:57:33+03:00
Происшествия

В новогоднюю ночь в Уфе толпа неизвестных избила мужчину

Инцидент произошел в печально известном районе города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео / instagram.comфото: скриншот видео / instagram.com
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В новогоднюю ночь в уфимской Черниковке толпа неизвестных избила мужчину. Происходящее на камеру телефона заснял жилец одного из находящихся по близости домов. Сегодня запись оказалась в соцсетях.

Инцидент произошел недалеко от ДК «Моторостроителей» на улице Черниковской. На кадрах с видео можно заметить, как несколько парней повалили на землю своего оппонента и отчаянно мутузят его руками и ногами. Избиение продолжается до тех пор, пока на ситуацию не обращает внимание прохожих. Он просит хулиганов остановится. Те отходят в сторону, но пострадавший от их рук встать не в состоянии. На этом моменте видео обрывается.

Что стало причиной конфликта и насколько тяжелые травмы получил мужчина, неизвестно. В комментариях к посту пользователи отмечают, что Черниковка вновь подтвердила репутацию опасного района: «Черниковка есть Черниковка», «Гетто», «Неудивительно, каждый день здесь так, я уже без криков уснуть не могу», «Как был Занзибар – так и остался», – пишут горожане.

В уфимской Черниковке толпа неизвестных набросилась на мужчину // 1.1..

ИСТОЧНИК KP.RU

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