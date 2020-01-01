Заносы, накаты и ветер: погода в Башкирии на завтра, 2 января

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:04:05+03:00

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Специалисты Башгидромета рассказали, чего ждать жителям республики от погоды во второй день нового года.

Характер погоды завтра, 2 января, существенно не изменится. Пройдет снег (днем большой), на отдельных участках дорог появятся снежные заносы и накаты. Ветер будет дуть с юга и юго-запада. Ночью его скорость может заметно усилиться. На температуре воздуха это никак не скажется: как в темное, так и светлое время суток столбик термометра будет показывать от -3 до -8 градусов.

Синоптики также предупредили, что на отдельных участках дорог Башкирии ухудшится видимость из-за снега. Осадки ограничат обзор до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU