Житель Башкирии закупился подарками для себя и жены с помощью найденной на улице карты
Житель Стерлитамака нашел на улице банковскую карту и расплатился купил с помощью нее подарки себе и супруге. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
В канун нового года с заявлением в правоохранительные органы обратилась 30-летняя местная жительница. Через приложение она заметила, что с потерянной карты пропадают деньги. Неизвестный расплачивался ею в различных магазинах города.
К поискам злоумышленника подключились сотрудники угрозыска. Правоохранители выяснили, в каких магазинах он расплачивался и оперативно его задержали. Предполагаемым мошенником оказался 35-летний горожанин.
На допросе мужчина рассказал, что нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты на улице. Он решил проверить, насколько она работоспособна и прошелся по магазинам Стерлитамака. За несколько часов он купил себе дорогой алкоголь, обувь, а своей супруге – ювелирное украшение.
– Мужчина и не подозревал, что его махинации так быстро раскроются. Уже на следующий день за ним пришли сотрудники полиции и доставили в полицию, – рассказали в МВД.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU