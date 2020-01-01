2020-01-01T14:52:28+03:00
Происшествия

Житель Башкирии закупился подарками для себя и жены с помощью найденной на улице карты

Страшный сон владельцев пластика с бесконтактной оплатой стал явью для девушки из Стерлитамака
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Девушка потеряла банковскую карту и лишилась денегДевушка потеряла банковскую карту и лишилась денегФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Житель Стерлитамака нашел на улице банковскую карту и расплатился купил с помощью нее подарки себе и супруге. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

В канун нового года с заявлением в правоохранительные органы обратилась 30-летняя местная жительница. Через приложение она заметила, что с потерянной карты пропадают деньги. Неизвестный расплачивался ею в различных магазинах города.

К поискам злоумышленника подключились сотрудники угрозыска. Правоохранители выяснили, в каких магазинах он расплачивался и оперативно его задержали. Предполагаемым мошенником оказался 35-летний горожанин.

На допросе мужчина рассказал, что нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты на улице. Он решил проверить, насколько она работоспособна и прошелся по магазинам Стерлитамака. За несколько часов он купил себе дорогой алкоголь, обувь, а своей супруге – ювелирное украшение.

– Мужчина и не подозревал, что его махинации так быстро раскроются. Уже на следующий день за ним пришли сотрудники полиции и доставили в полицию, – рассказали в МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь в Уфе толпа неизвестных избила мужчину
Заносы, накаты и ветер: погода в Башкирии на завтра, 2 января
Житель Башкирии закупился подарками для себя и жены с помощью найденной на улице карты
Глава Башкирии сказал, каких людей не подпустит к госаппарату
В Башкирии во время ремонта в собственном доме погиб 17-летний юноша
МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде
ДТП в Башкирии за пару часов до Нового года: один погибший, пострадал ребенок
В МВД объяснили, почему полицейские запретили уфимцам кататься на горках
В центре Уфы из-за парада снегурочек перекроют несколько улиц
Радий Хабиров пообещал помочь промышленникам
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил молодую женщину
Праздник оказался испорчен: в новогоднюю ночь полицейские не пускали уфимских детей на горку