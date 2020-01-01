Житель Башкирии закупился подарками для себя и жены с помощью найденной на улице карты

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:52:28+03:00

Страшный сон владельцев пластика с бесконтактной оплатой стал явью для девушки из Стерлитамака

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Житель Стерлитамака нашел на улице банковскую карту и расплатился купил с помощью нее подарки себе и супруге. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

В канун нового года с заявлением в правоохранительные органы обратилась 30-летняя местная жительница. Через приложение она заметила, что с потерянной карты пропадают деньги. Неизвестный расплачивался ею в различных магазинах города.

К поискам злоумышленника подключились сотрудники угрозыска. Правоохранители выяснили, в каких магазинах он расплачивался и оперативно его задержали. Предполагаемым мошенником оказался 35-летний горожанин.

На допросе мужчина рассказал, что нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты на улице. Он решил проверить, насколько она работоспособна и прошелся по магазинам Стерлитамака. За несколько часов он купил себе дорогой алкоголь, обувь, а своей супруге – ювелирное украшение.

– Мужчина и не подозревал, что его махинации так быстро раскроются. Уже на следующий день за ним пришли сотрудники полиции и доставили в полицию, – рассказали в МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU