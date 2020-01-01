2020-01-01T13:31:14+03:00
Происшествия

В Башкирии во время ремонта в собственном доме погиб 17-летний юноша

Несчастный случай произошел, когда подросток орудовал шлифовальной машинкой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В деле разбирается СК БашкирииВ деле разбирается СК Башкирии
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В башкирском городе Баймаке несчастный случай унес жизнь 17-летнего подростка. Юноша не дожил до нового года всего один день. 30 декабря он скончался в собственном доме.

Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник, в тот злополучный день парень делал дома ремонт. Он забрался на стул с шлифовальной машинкой в руках. В какой-то момент табурет покачнулся, школьник потерял равновесие и упал на пол. По чудовищному стечению обстоятельств лезвие инструмента порезало его шею. От полученной раны одиннадцатиклассник скончался.

Известно, что по факту происшествия СК Башкирии проводит доследственную проверку. Тело погибшего находится на судмедэкспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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