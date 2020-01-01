МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:14:51+03:00

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МЧС Башкирии опубликовало очередное штормовое предупреждение. В республике вновь ожидается сильный снегопад.

По данным аварийного ведомства, обильные осадки выпадут в ближайшие сутки, 1-2 января. Дороги покроет ледяная корка, снежные заносы и накаты. Видимость в снеге составит всего 500-1000 метров.

Автомобилистам, попавшим в метель вдали от населенных пунктов, аварийное ведомство рекомендует оставить попытки преодолеть снежные заносы. Необходимо остановиться и укрыть двигатель со стороны радиатора. Во время простоя МЧС советует периодически разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. К тому же не стоит забывать прогревать двигатель машины во избежание его «размораживания.

Пешеходам стоит держаться подальше от ветхих строение, линий электропередач и связи. Обуваться рекомендуется в малоскользящую обувь. Двигаться нужно только по посыпанным песком участкам тротуара, аккуратно и не спеша. В МЧС также сове Особую бдительность нужно соблюдать при выходе из автобуса – из-за торможения транспортных средств образовалась ледяная колея.

При возникновении чрезвычайных и опасных ситуаций звоните по единому номеру экстренных служб - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU