ДТП в Башкирии за пару часов до Нового года: один погибший, пострадал ребенок
Накануне, 31 декабря, за несколько часов до Нового года в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек.
фото: ГИБДД РБ
По данным республиканской ГИБДД, трагедия случилась около семи вечера на 119 км автодороги Уфа-Оренбург. На заснеженной трассе столкнулись Mitsubishi Lancer и вазовская «семерка». От удара последнюю вынесло за пределы проезжей части.
фото: ГИБДД РБ
На данный момент известно, что в результате дорожного инцидента один человек скончался до приезда медиков. Еще четырех госпитализировали в ближайшую больницу – среди них есть ребенок. Подробности аварии в ближайшее время должны сообщить в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU