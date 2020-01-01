ДТП в Башкирии за пару часов до Нового года: один погибший, пострадал ребенок

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:00:14+03:00

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Накануне, 31 декабря, за несколько часов до Нового года в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек.

фото: ГИБДД РБ

По данным республиканской ГИБДД, трагедия случилась около семи вечера на 119 км автодороги Уфа-Оренбург. На заснеженной трассе столкнулись Mitsubishi Lancer и вазовская «семерка». От удара последнюю вынесло за пределы проезжей части.

фото: ГИБДД РБ

На данный момент известно, что в результате дорожного инцидента один человек скончался до приезда медиков. Еще четырех госпитализировали в ближайшую больницу – среди них есть ребенок. Подробности аварии в ближайшее время должны сообщить в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU