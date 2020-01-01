В центре Уфы из-за парада снегурочек перекроют несколько улиц
3 января в центре Уфы перекроют несколько улиц. Причина – проведение парада снегурочек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения будут действовать всего четыре часа: с 13:00 до 17:00. Власти перекроют проезжую часть улицы Ленина (на участке от Пушкина до Коммунистической), Пушкина (от Ленина до Советской), Советской (от Пушкина до Октябрьской Революции).
– На время действия ограничений на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта, – добавили в мэрии.
Администрация столицы Башкирии обратилась к горожанам с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и принесла извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU