В уфимском аэропорту из-за непогоды задерживается прибытие 64 московских рейсов

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-31T18:45:58+03:00

Ограничение на посадку продлится до 21.00 по московскому времени

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В уфимском аэропорту из-за сильного ветра и метели задерживается прибытие многих московских рейсов. Как сообщает ИА «Башинформ», всего не могут совершить посадку 64 рейса. Такой режим по прогнозам продлится до 21.00 по московскому времени.

- Задерживаются московские рейсы, которые должны были прибыть в 19.15, 20.00 из Шереметьево, в 19.40 из Ханты-Мансийска. Прибытие борта из Санкт-Петербурга в 19.20 ожидается вовремя, - отмечает издание.

А днем в аэропорту из-за снегопада не смог приземлится борт из Москвы и был вынужден совершить посадку в Казани. Также отмечается, что вылеты из уфимского аэропорта происходят без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU