2019-12-31T16:51:21+03:00
Общество

Успеть до Нового года: из-за метели на въезде в Уфу образовалась огромная пробка

Автовладельцы и их пассажиры переживают, что не успеют домой к празднику
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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Обильный снегопад серьезно осложнил ситуацию на дорогах. Так, под вечер 31 декабря, участок трассы М-5 под Уфой, между Алаторкой и Балтикой, встал в огромной пробке.

ГТРК «Башкортостан» опубликовал видео, которое очевидец снял и выложил в социальных сетях. На нем огромная вереница автомобилей и грузовиков выстроилась в очередь и практически не двигается. Очевидно, что автовладельцы и их пассажиры серьезно нервничают – а успеют ли они попасть домой до боя курантов?

Впрочем, в таких погодных условиях спешка может быть смертельно опасной, ведь на дорогах снежные наносы и гололед. Именно из-за непогоды сегодня в Дюртюлинском районе Башкирии произошло массовое ДТП: столкнулись грузовик и три легковушки. Пока известно об одной погибшей – пассажирке одного из автомобилей. Несколько пострадавших, среди которых двое детей, отвезли в больницу. Подробности аварии сейчас уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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