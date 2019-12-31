Массовая авария в Башкирии в канун Нового года: пострадали двое детей и погибла женщина

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-31T16:41:43+03:00

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Сегодня, накануне праздника, в республике разыгралась настоящая буря: валит сильный снег, а на дорогах образовались снежные наносы и гололед. Из-за непогоды в Дюртюлинском районе случилось массовое ДТП, в котором погибла женщина и пострадали двое детей.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, на трассе столкнулись грузовик и три легковушки. Сколько именно еще пострадавших, в каком они состоянии, а также остальные обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. На месте работают экстренные службы.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU