Массовая авария в Башкирии в канун Нового года: пострадали двое детей и погибла женщина
Сегодня, накануне праздника, в республике разыгралась настоящая буря: валит сильный снег, а на дорогах образовались снежные наносы и гололед. Из-за непогоды в Дюртюлинском районе случилось массовое ДТП, в котором погибла женщина и пострадали двое детей.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, на трассе столкнулись грузовик и три легковушки. Сколько именно еще пострадавших, в каком они состоянии, а также остальные обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. На месте работают экстренные службы.
«КП-Уфа» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU