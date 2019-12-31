Где в Уфе будет салют на Новый год – 2020

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-31T15:56:01+03:00

Один фейерверк порадует жителей Черниковки, а второй прогремит на главной городской площади

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Новогодний салют в честь 2020 года в этот раз порадует уфимцев сразу на двух площадках.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по традиции фейерверк прогремит на главной площади Уфы им. Ленина. Начало: в 02.00, сразу после грандиозного концерта, который начнется в 22.00.

Также в этот раз насладиться красочным зрелищем, не тратя время на дорогу и ожидание транспорта, смогут и жители Черниковки. Ровно в 02.00 на площади перед Дворцом культуры «Моторостроителей» в небо начнут запускать салют. Кстати, в уфимской мэрии подчеркнули, что решение устроить фейерверк в северной части принадлежит мэру города Ульфату Мустафину.

ИСТОЧНИК KP.RU