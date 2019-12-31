2019-12-31T14:02:21+03:00
Общество

«Настоящий подарок маме»: в Уфе перед Новым годом нашлась 12-летняя пропавшая школьница

Спустя двое суток девочка все же вернулась домой
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе прекращены поиски 12-летней школьницы, которую двое суток разыскивали родители, волонтеры и полиция. Напомним, что Ангелина убежала из дома 29 октября после ссоры с мамой, которая запрещала ей гулять в парке и водиться с сомнительной компании. Девочка даже оставила куртку и телефон, поэтому все это время не выходила на связь. К счастью, за несколько часов до Нового года волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили радостную новость: девочка жива и вернулась домой.

- Какое счастье, это настоящий новогодний подарок ее маме. Все-таки она очень любит свою дочку и желает ей только хорошего, - поделилась с «КП-Уфа» подруга школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе вынесли вердикт участникам заказного убийства бизнесмена
«Настоящий подарок маме»: в Уфе перед Новым годом нашлась 12-летняя пропавшая школьница
В Башкирии в канун Нового года объявили штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра
В Башкирии задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин
В Уфе из детсада из-за подозрительной сумки эвакуировали 60 малышей
Снегопад и сильный ветер: какая погода ожидает уфимцев в новогоднюю ночь
В Уфе в страшном пожаре сгорели два человека
«В мисках обглоданные кости»: в башкирском зоопарке под новый год животных заперли без еды
В Башкирии перед Новым годом родители обнаружили тело своей маленькой дочери
В Башкирии откроют восемь вертолетных площадок для санавиации
Вынесен приговор матери из Башкирии, жестоко убившей четырехлетнюю дочь
В Уфе пропала 12-летняя девочка
Власти Уфы рассказали, какие маршруты общественного транспорта будут работать в новогоднюю ночь
В Башкирии женщина зарубила пожилого любовника топором
В Башкирии проверяют магазины, торгующие снюсом
В Уфе салют в новогоднюю ночь пройдет на двух площадках
Умершего от рака уфимца похоронят на родине
Башкирия не осилила программу по вводу жилья
В Уфе кот провалился в двадцатиметровую шахту
Уроженец Узбекистана без регистрации обесчестил девочку из Уфы
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на последний день 2019 года
Радий Хабиров назвал лучшие районы и города Башкирии
Охотник из Башкирии застрелил знакомого, приняв его за кабана
Что посмотреть в каникулы?
Официально: в Башкирии вступил в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в новогодние праздники