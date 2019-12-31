«Настоящий подарок маме»: в Уфе перед Новым годом нашлась 12-летняя пропавшая школьница

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-31T14:02:21+03:00

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В Уфе прекращены поиски 12-летней школьницы, которую двое суток разыскивали родители, волонтеры и полиция. Напомним, что Ангелина убежала из дома 29 октября после ссоры с мамой, которая запрещала ей гулять в парке и водиться с сомнительной компании. Девочка даже оставила куртку и телефон, поэтому все это время не выходила на связь. К счастью, за несколько часов до Нового года волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили радостную новость: девочка жива и вернулась домой.

- Какое счастье, это настоящий новогодний подарок ее маме. Все-таки она очень любит свою дочку и желает ей только хорошего, - поделилась с «КП-Уфа» подруга школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU