В Уфе вынесли вердикт участникам заказного убийства бизнесмена

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-31T15:00:26+03:00

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В Уфе присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт исполнителю и посредникам заказного убийства 40-летнего бизнесмена.

Напомним, что все произошло утром 20 октября 2017 года: в подземном гараже на улице Мингажева был обнаружен 40-летний предприниматель с огнестрельными ранениями. Преступник выстрелил ему 4 раза в голову из самодельного оружия и скрылся. К счастью, благодаря усилиям врачей пострадавший выжил.

Тогда следственный комитет республики возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия». Вскоре следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД Башкирии вышли сначала на след исполнителя, а позже – и его соучастника. Выяснилось, что 49-летний местный житель предложил своему 29-летнему приятелю за вознаграждение найти человека, который бы расправился с бизнесменом. Убийцей согласился выступить 44-летний уфимец, за что получил 400 тысяч рублей. Заказчика расправы пока установить не удалось.

- Присяжные признали обвиняемых виновными. Теперь суд должен назначить им соответствующее наказание, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU