2019-12-31T13:51:47+03:00
Общество

В Башкирии в канун Нового года объявили штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра

В отдельных районах скорость шквалистого ветра достигнет 15-20 метров в секунду
Яна БАЗЕКИНА
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Видимость на дорогах сильно ухудшится, автомобилистов предупреждают о гололедеВидимость на дорогах сильно ухудшится, автомобилистов предупреждают о гололедеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Башкирии в канун Нового года МЧС объявило штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра. В республике, особенно в южных районах, закружат метели , а на дорогах образуются снежные наносы и гололедица, поэтому видимость ухудшится до 500-1000 метров. Также прогнозируется юго-западный шквалистый ветер с порывами до 8-13 метров в секунду (ночью ветер усилится до 15-20 м/с). Также синоптики обещают теплую погоду: ночью -3;-8, а днем -5;0 градусов.

В Уфе также ожидается облачная погода, снегопад и метель, а также ухудшение условий на дорогах. Порывы юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду (ночью усилится до 17 м/с). Температура воздуха ночью -5,-7°, днем 0,-2°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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