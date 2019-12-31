В Уфе из детсада из-за подозрительной сумки эвакуировали 60 малышей
Суматоха царила сегодня утром, 31 декабря, в одном из уфимских детских садов на улице Ферина. Около 10 утра на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги, что воспитатели обнаружили странную спортивную сумку, которую оставил кто-то из посетителей. Прибывшие росгвардейцы в целях безопасности немедленно эвакуировали 60 воспитанников дошкольного учреждения и их воспитателей. К счастью, все завершилось благополучно.
- На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Специалисты, обследовав подозрительный предмет, установили, что сумка была пуста и опасности не представляла, - сообщили в пресс-службе республиканской Росгвардии.
Жителей Башкирии просят быть особенно бдительными во время новогодних каникул и при обнаружении бесхозных подозрительных сумок и предметов немедленно обращаться в спецслужбы.
ИСТОЧНИК KP.RU