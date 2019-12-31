2019-12-31T12:19:06+03:00
Происшествия

В Уфе из детсада из-за подозрительной сумки эвакуировали 60 малышей

К счастью, оставленная кем-то спортивная сумка была пустой и опасности не представляла
Яна БАЗЕКИНА
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К счастью, бесхозный предмет не представлял опасности для малышейК счастью, бесхозный предмет не представлял опасности для малышейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Суматоха царила сегодня утром, 31 декабря, в одном из уфимских детских садов на улице Ферина. Около 10 утра на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги, что воспитатели обнаружили странную спортивную сумку, которую оставил кто-то из посетителей. Прибывшие росгвардейцы в целях безопасности немедленно эвакуировали 60 воспитанников дошкольного учреждения и их воспитателей. К счастью, все завершилось благополучно.

- На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Специалисты, обследовав подозрительный предмет, установили, что сумка была пуста и опасности не представляла, - сообщили в пресс-службе республиканской Росгвардии.

Жителей Башкирии просят быть особенно бдительными во время новогодних каникул и при обнаружении бесхозных подозрительных сумок и предметов немедленно обращаться в спецслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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