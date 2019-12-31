Снегопад и сильный ветер: какая погода ожидает уфимцев в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-31T11:30:29+03:00

Впрочем, уже к 1 января метель утихнет, и заметно потеплеет

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Сегодня жители Башкирии будут отмечать главный праздник – Новый год. На главных площадях пройдут концерты и праздничные мероприятия, а также прогремит салют, поэтому прогноз погоды в новогоднюю ночь интересует всех.

Синоптики обещают: будет сильный снегопад и ветер с порывами до 8-16 метров в секунду. Зато можно не бояться заморозков: средняя температура воздуха днем составит всего -3; -8 градусов, ночью характер погоды преимущественно не изменится. К 1 января метель и сильный ветер утихнут, а столбики термометров покажут всего -4; -3 градуса (в отдельных районах и вовсе потеплеет до 0).

Уфимцам в новогоднюю ночь также стоит приготовиться к метелям и порывам ветра до 15 метров в секунду. Средняя температура воздуха ночью составит -8; -6 градусов, а уже 1 января столбики термометров покажут -3; -1.

Водителей просят быть особенно аккуратными и осторожными на дорогах, чтобы праздник не омрачился авариями, ведь прогнозируются снежные накаты и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU