2019-12-31T09:36:46+03:00
Общество

«В мисках обглоданные кости»: в башкирском зоопарке под новый год животных заперли без еды

Местные жители негодуют, почему несчастных животных держат голодными на морозе
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители деревни Таш-Елга, что в Янаульском районе Башкирии, возмутились ужасающими условиями, в которых содержатся животные в зоопарке при популярном тюбинг-парке. Они выложили в социальных сетях фотографии тесных клеток, в которых находятся волки, лисы и еноты – без еды и в куче собственных испражнений.

- Отличное место отдыха зимой в Таш-елге, где бывает много детей тоже! Как же стыдно перед ними за взрослых, которые вот так относятся к животным! Посадили в клетки, так хоть условия жизни обеспечьте. Голодные, холодные, в своих фекалиях! Гора из фекалий, в конуре даже соломы нет! Миски пустые, обглоданные кости валяются только, - возмущается местная жительница Лейсан З.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Многие комментаторы поддержали женщину, заявив, что нельзя в погоне за прибылью так издеваться над животными. После чего в соцсетях появился комментарий очевидно от владельца зоопарка, который пообещал разобраться в ситуации.

- Спасибо, будут приняты меры. Животных уберем, - написал некий Ильнур Салимгараев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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