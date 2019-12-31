В Башкирии перед Новым годом родители обнаружили тело своей маленькой дочери

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-31T08:46:42+03:00

По некоторым данным, ребенок мог задохнуться во сне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Страшную находку обнаружили утром 29 декабря супруги из Учалинского района Башкирии.

В кроватке лежало бездыханное тело их восьмимесячной дочери. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», прибывшие на вызов полицейские не обнаружили на теле девочки никаких видимых физических повреждений. Что же стало причиной смерти ребенка, покажет только судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что похожий случай произошел 8 декабря в селе Аскарово Абзелиловского района. Там молодые родители нашли утром мертвым своего четырехмесячного сына, который попросту задохнулся во сне.

ИСТОЧНИК KP.RU