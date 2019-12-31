В Башкирии перед Новым годом родители обнаружили тело своей маленькой дочери
Страшную находку обнаружили утром 29 декабря супруги из Учалинского района Башкирии.
В кроватке лежало бездыханное тело их восьмимесячной дочери. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», прибывшие на вызов полицейские не обнаружили на теле девочки никаких видимых физических повреждений. Что же стало причиной смерти ребенка, покажет только судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что похожий случай произошел 8 декабря в селе Аскарово Абзелиловского района. Там молодые родители нашли утром мертвым своего четырехмесячного сына, который попросту задохнулся во сне.
ИСТОЧНИК KP.RU