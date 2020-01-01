2020-01-01T08:29:11+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил молодую женщину

По словам виновника ДТП, она шла прямо посередине дороги в темной одежде
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Неприятным событием омрачился предновогодний день в Белебеевском районе Башкирии: там в ночь на 30 декабря, на 33-м километре автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей иномарка Ford С-Max насмерть сбила 34-летнюю местную жительницу. От полученных травм несчастная скончалась на месте до приезда медиков.

Как сообщил водитель иномарки, 33-летний житель Ермекеевского района, женщина шла прямо посередине дороги, в темной одежде без светоотражающих элементов, поэтому заметить ее и притормозить было очень сложно. Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства этого смертельного ДТП.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 13 получили травмы, - рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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