Новогоднее чудо: уроженцу Башкирии, который продал все, спасая дочь от рака, помогли купить новую квартиру

СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-31T19:59:31+03:00

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Настоящее чудо произошло под Новый год с 68-летним уроженцем Башкирии Закием Мингалиевичем, который продал свою квартиру и просил милостыню, спасая дочь от рака. С помощью неравнодушных людей мужчина смог купить новое жилье.

Как сообщает «КП-Красноярск», Закий Мингалиевич еще в молодости перебрался с женой в Красноярск: здесь работал плотником на ГЭС, получил от государства трехкомнатную квартиру. Все шло своим чередом, но в 2008 году у дочери обнаружили рак. Спасая свою дочь, супруги распродали все имущество, продали даже квартиру и переехали с ъемную, но платить за нее было практически нечем. Чтобы не умереть с голоду, пенсионер вышел на улицу с протянутой рукой, и на него обратила внимание обычная прохожая. Женщина расспросила дедушку, в чем дело, записала его номер телефона, а дома разместила в соцсетях пост с просьбой о помощи. А уже утром случилось невероятное: на карту пенсионера пришло более миллиона рублей пожертвований! А вскоре к помощи Закию Мингалиевичу пришел и депутат Илья Зайцев, который подключил медиков и социальные службы.

В итоге пожилым супругам удалось купить новую квартиру! Сейчас Закий Мингалиевич и его дена Валентина вовсю готовятся к Новому году и собираются справлять новоселье, а главным гостем на празднике будет та самая женщина, которая не прошла мимо чужой беды и организовала сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU