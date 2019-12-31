В Башкирии откроют восемь вертолетных площадок для санавиации

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-31T08:01:47+03:00

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В Башкирии в первом полугодии 2020 года появятся восемь вертолетных площадок для санавиации, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава регионального Минздрава Максим Забелин. В настоящий момент действующая площадка находится на территории Республиканского перинатального центра. В итоговом докладе министр также рассказал об основных достижениях сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году.

– Демографическая ситуация в республике за 10 месяцев характеризуется снижением общей смертности. По данным Башкортостанстата, показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12 процентов, – отметил Забелин.

По его словам, в уходящем году более чем на 28% выросло финансирование льготного лекарственного обеспечения – на эти цели из бюджета было выделено почти 400 млн рублей. Зафиксирован рост числа врачей и фельдшеров, в медицину пришли 453 специалиста. Помимо этого, в 2019 году открылись новые детские поликлиники в Туймазах и Дюртюлях. Завершается возведение пристроя к лечебному корпусу Языковской ЦРБ, строится новый корпус Республиканского онкодиспансера.

– На 2020 год перед нами стоят более сложные цели и задачи. Но за минувший год мы научились работать в этом темпе, научились работать в парадигме реализации национальных проектов, – прокомментировал доклад глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU