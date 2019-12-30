Подросток из Башкирии угодил в больницу после запуска пиротехники

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-30T10:02:53+03:00

Молодой человек запустил петарду и получил ожоги Фото: Евгения ГУСЕВА

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Игры с пиротехникой закончились для подростка из Башкирии больничной койкой. Об инциденте сообщили в региональном МЧС.

Происшествия случилось накануне, 29 декабря, во дворе многоквартирного дома по улице Блюхера в городе Стерлитамаке. 17-летний парень запустил петарду «Корсар» и получил серьезные ожоги. Молодого человека доставили в профильное отделение городской больницы.

Случай прокомментировал председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров. На сегодняшней оперативке в правительстве республики он пояснил, что пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU