Подросток из Башкирии угодил в больницу после запуска пиротехники
Игры с пиротехникой закончились для подростка из Башкирии больничной койкой. Об инциденте сообщили в региональном МЧС.
Происшествия случилось накануне, 29 декабря, во дворе многоквартирного дома по улице Блюхера в городе Стерлитамаке. 17-летний парень запустил петарду «Корсар» и получил серьезные ожоги. Молодого человека доставили в профильное отделение городской больницы.
Случай прокомментировал председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров. На сегодняшней оперативке в правительстве республики он пояснил, что пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU