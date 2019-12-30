Радий Хабиров извинился за резкую критику чиновников

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-30T09:31:50+03:00

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Сегодня, 30 декабря, состоялось последнее в 2019 году оперативное совещание в правительстве Башкирии. В конце заседания глава республики поблагодарил всех башкирских чиновников за работу и извинился перед теми, в чей адрес чрезмерно резко высказывался в течение года.

- Я хотел еще попросить прощения у тех, кто здесь есть. Не скажу, что я человек излишне горячий, но когда вижу несправедливость, нерасторопность – я немножко горячился. Поверьте, лучше я так выскажу, потом сам еще хожу две недели переживаю. И вроде вижу, что после моих острых слов, вы начинаете более эффективно работать, - обратился Хабиров к чиновникам.

ИСТОЧНИК KP.RU