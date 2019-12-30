2019-12-30T09:26:37+03:00
Общество

В Уфе на время новогодних празднеств перекроют въезды на площадь Ленина

До трех ночи 1 января нельзя будет заехать на территорию с проспекта Октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Въезды ограничат до 3 часов ночи 1 январяВъезды ограничат до 3 часов ночи 1 январяФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе почти на сутки перекроют въезды на площадь имени Ленина. Здесь планируется проведение праздничных мероприятий по случаю Нового года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснили власти, доступ на территорию площади будет ограничен со стороны проспекта Октября на период с 6:00 31 декабря 2019 года до 3:00 1 января 2020 года.

В мэрии обратилась к горожанам и гостям столицы Башкирии с просьбой отнестись с пониманием к временным ограничениям и принесла извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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