Жителей уфимской хрущевки напугал обмороженный труп, лежавший у подъезда
Утро 24 декабря стало жутким для жильцов дома по улице Кольцевой в Уфе. У одного из подъездов пятиэтажки в спальном районе города лежал труп мужчины. Только в одиннадцатом часу утра горожане вызвали сотрудников полиции.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД, СК и следственно-оперативной группы не обнаружили на теле погибшего видимых телесных повреждений. Тем не менее у него были явные признаки переохлаждения. Собственный источник «КП-Уфа» предположил, что мужчина, на вид которому 35-40 лет, был обычным бродягой, который не смог найти, где согреться в морозное утро. Удалось ли полицейским установить его личность, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU