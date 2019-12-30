Жителей уфимской хрущевки напугал обмороженный труп, лежавший у подъезда

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-30T08:50:20+03:00

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Утро 24 декабря стало жутким для жильцов дома по улице Кольцевой в Уфе. У одного из подъездов пятиэтажки в спальном районе города лежал труп мужчины. Только в одиннадцатом часу утра горожане вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД, СК и следственно-оперативной группы не обнаружили на теле погибшего видимых телесных повреждений. Тем не менее у него были явные признаки переохлаждения. Собственный источник «КП-Уфа» предположил, что мужчина, на вид которому 35-40 лет, был обычным бродягой, который не смог найти, где согреться в морозное утро. Удалось ли полицейским установить его личность, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU