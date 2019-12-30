Уфимцев возмутило поведение водителя автобуса

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-30T08:14:28+03:00

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В Уфе маршрутчик «спалился» с телефоном за рулем. Одному из пассажиров 228-й «газельки» это не понравилось, и он заснял нарушение на камеру телефона. Сегодня утром, 30 декабря, запись оказалась в инстаграм-аккаунте БашДТП.

– Типичный маршрутчик, – коротко прокомментировал автор поста.

На кадрах видео можно заметить, что микроавтобус двигается на довольно приличной скорости, но водителю это не мешает время от времени поглядывать на экран смартфона. Понять, что именно происходит на экране, – сложно. С виду кажется, что изображение на нем статично. Кто-то предположил, что шофер еде по навигатору. Некоторые пользователи вступились за самого водителя.

– Таким темпом и все маршруты отменять можно. Доехал же в целости и сохранности. Если бы с тобой что-нибудь случилось, тогда и мог бы показать видео. Не пойму людей. С утра делать нечего? Тем более сейчас, когда все таксисты по навигатору ездят и смотрят в монитор. Мне что, их тоже снимать? – возмутился поведением уже автор ролика один из подписчиков аккаунта.

Уфимский маршрутчик сидит в телефоне, сидя за рулем // 30.12.

ИСТОЧНИК KP.RU