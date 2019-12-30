Радий Хабиров озвучил очередные кадровые перестановки в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-30T08:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 декабря, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках. Он заявил, что в Хайбуллинском районе Башкирии местные депутаты избрали нового главу районной администрации. Пост получил Рустам Шарипов.

Голосование местного Совета депутатов Хайбуллинского района состоялось еще 24 декабря. Тогда же Рустама Шарипова назначили главой района - с ним подписали контракт. Напомним, районные главы избираются также как и мэр Уфы на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU