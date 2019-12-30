Стало известно, в каком районе Башкирии самая высокая рождаемость

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-30T07:00:28+03:00

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Аналитики Башстата назвали города и районы Башкирии с самой высокой рождаемостью. За 9 месяцев уходящего года на свет появилось 31 654 ребенка, сообщает издание «UfaCityNews.ru».

По числу рожденных малышей лидирует Уфа – здесь родился 9 151 ребенок. Затем идет Стерлитамак с 2048 новорожденными, Нефтекамск – 1 110, Салават – 929 и Октябрьский – 835.

Что касается рождаемости в районах, рекордсменом стал Бурзянский район – здесь зарегистрирован самый высокий показатель рождаемости, на 1000 человек – 19,2. На втором месте расположился Баймакский – 13, 5, а на третьем Абзелиловский – 13.

ИСТОЧНИК KP.RU