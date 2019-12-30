Уфимский ведущий Денис Ганиев установил новый мировой рекорд

СЕГОДНЯ 06:39 2019-12-30T06:49:32+03:00

Изначально Ганиев планировал провести в прямом эфире сутки, но ведущий был настолько наполнен энергии, что решил остаться еще на часок.

Изменить размер текста: A A

Уфимец Денис Ганиев, ведущий городского телеканала «Вся Уфа», установил новый мировой рекорд. Ганиев продержался в прямом эфире ровно 25 часов. Телезвезда начал вести трансляцию в 12.00 28 декабря, а ушел из нее в 13.00 29 декабря.

Изначально Ганиев планировал провести в прямом эфире сутки, но ведущий был настолько наполнен энергии, что решил остаться еще на часок.

За эти 25 часов студию в прямом эфире посетило множество гостей, которые обсудили с Денисом различные актуальные темы. Также поступило несколько звонков на линию канала – из разных уголков России и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU