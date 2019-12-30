2019-12-30T06:49:32+03:00
Общество

Уфимский ведущий Денис Ганиев установил новый мировой рекорд

Телезвезда продержался в прямом эфире 25 часов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Изначально Ганиев планировал провести в прямом эфире сутки, но ведущий был настолько наполнен энергии, что решил остаться еще на часок.Изначально Ганиев планировал провести в прямом эфире сутки, но ведущий был настолько наполнен энергии, что решил остаться еще на часок.
Изменить размер текста:

Уфимец Денис Ганиев, ведущий городского телеканала «Вся Уфа», установил новый мировой рекорд. Ганиев продержался в прямом эфире ровно 25 часов. Телезвезда начал вести трансляцию в 12.00 28 декабря, а ушел из нее в 13.00 29 декабря.

Изначально Ганиев планировал провести в прямом эфире сутки, но ведущий был настолько наполнен энергии, что решил остаться еще на часок.

За эти 25 часов студию в прямом эфире посетило множество гостей, которые обсудили с Денисом различные актуальные темы. Также поступило несколько звонков на линию канала – из разных уголков России и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24