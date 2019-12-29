Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в конце 2019 года

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-29T13:47:05+03:00

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Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на последние дни 2019 года.

Так, по данным Башгидромета, ночью в понедельник, 30 декабря, температура воздуха в Башкирии может опуститься до -20 градусов. В некоторых районах возможны заморозки до -27. Днем потеплеет до -11. Осадков в понедельник не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный.

Во вторник, 31 декабря, Башкирию накроет снегом. Температура воздуха ночью опустится до -20, а днем столбик термометра поднимется до -5. Ветер переменных направлений слабый, но местами возможны порывы до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU