В Башкирии разыскивают мальчика, пропавшего перед Новым годом

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-29T12:32:56+03:00

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В Уфе волонтеры разыскивают школьника, пропавшего в канун Нового года.

По данным сообщества «Лиза Алерт», 15-летний Данил Зайдулин 29 декабря вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Обеспокоенные близкие мальчика решили обратиться за помощью ко всем неравнодушным людям.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые.

Был одет: черная куртка с белой надписью на спине, черные спортивные штаны с лампасами, синие кроссовки и серую шапку с помпоном.

Если вы знаете, где сейчас находится этот ребенок, пожалуйста, сообщите об этом координаторам поиска по телефонам 8-800-700-54-52 или 8-987-252-25-07.

ИСТОЧНИК KP.RU