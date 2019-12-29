В Башкирии таксист на «Ларгусе» влетел в грузовик, есть пострадавшие
В Башкирии 37-летний таксист устроил аварию, в которой пострадали четыре человека.
По данным ГИБДД республики, авария с участием сразу трех автомобилей произошла вечером 28 декабря в Стерлитамакском районе. Водитель «Ларгуса» сперва допустил касательное столкновение с фургоном «Izusu», а затем врезался в легковой «Ford». Уже после этого такси вылетело в кювет.
В итоге травмы получили сам водитель «Ларгуса», две его пассажирки и водитель «Ford». Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов подчеркивает, что своих пассажиров таксист нашел через популярный сервис поиска попутчиков.
Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 14 аварий, в которых 21 человек получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU