Молодой отец из Уфы погиб под колесами поезда

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-29T08:54:18+03:00

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Под Уфой грузовой поезд насмерть сбил молодого отца.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткая история произошла рядом с деревней Жуково еще 26 декабря. 30-летний уфимец Артем С. в 4 часа ночи каким-то образом оказался на железнодорожных путях.

По всей видимости, машинист попросту не заметил несчастного мужчину и допустил наезд. От сильных травм пострадавший скончался на месте.

Известно, что в начале декабря погибший праздновал свое тридцатилетие. Судя по всему, мужчина был любящим отцом маленькой дочери. Также известно, что он трудился водопроводчиком в одной из уфимских компаний, и занимал призовые места в профессиональных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU