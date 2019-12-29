Молодой отец из Уфы погиб под колесами поезда
Под Уфой грузовой поезд насмерть сбил молодого отца.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткая история произошла рядом с деревней Жуково еще 26 декабря. 30-летний уфимец Артем С. в 4 часа ночи каким-то образом оказался на железнодорожных путях.
По всей видимости, машинист попросту не заметил несчастного мужчину и допустил наезд. От сильных травм пострадавший скончался на месте.
Известно, что в начале декабря погибший праздновал свое тридцатилетие. Судя по всему, мужчина был любящим отцом маленькой дочери. Также известно, что он трудился водопроводчиком в одной из уфимских компаний, и занимал призовые места в профессиональных соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU