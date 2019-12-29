Уфимцев приглашают покататься на велосипеде по зимнему городу
Уфимцев и гостей столицы приглашают покататься на велосипедах по заснеженному городу в понедельник, 30 декабря.
Необычную «покатушку» для любителей двухколесного транспорта организовывают сразу три популярных вело-сообщества Уфы. Велосипедисты начнут собираться 30 декабря в 19.30 у Русдрамтеатра со стороны проспекта Октября. Движение колонна начнет в 19.45.
Маршрут привычный и простой для всех – проспект Октября – Арт-квадрат – памятник Салавату Юлаеву.
Всех желающих присоединиться просят одеваться соответствующим образом, взять с собой перекус, чай, ремонтный комплект для велосипеда, а также передний и задний фонарики.
- Новогодняя мишура на голове и бенгальские огни – приветствуются! – сообщают организаторы.
Подробнее о мероприятии можно узнать в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU