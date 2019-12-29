2019-12-29T08:11:12+03:00
Общество

Уфимцев приглашают покататься на велосипеде по зимнему городу

Предновогодний заезд начнется вечером 30 декабря
Рустем АХУНОВ
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Фото: https://vk.com/cycletraileaФото: https://vk.com/cycletrailea
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Уфимцев и гостей столицы приглашают покататься на велосипедах по заснеженному городу в понедельник, 30 декабря.

Необычную «покатушку» для любителей двухколесного транспорта организовывают сразу три популярных вело-сообщества Уфы. Велосипедисты начнут собираться 30 декабря в 19.30 у Русдрамтеатра со стороны проспекта Октября. Движение колонна начнет в 19.45.

Маршрут привычный и простой для всех – проспект Октября – Арт-квадрат – памятник Салавату Юлаеву.

Всех желающих присоединиться просят одеваться соответствующим образом, взять с собой перекус, чай, ремонтный комплект для велосипеда, а также передний и задний фонарики.

- Новогодняя мишура на голове и бенгальские огни – приветствуются! – сообщают организаторы.

Подробнее о мероприятии можно узнать в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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