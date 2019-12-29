2019-12-29T07:38:39+03:00
Общество

В Башкирии изменится стоимость проезда в электричках

Стали известны новые тарифы
Рустем АХУНОВ
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В 1 января в Башкирии изменится стоимость проезда в пригородных поездах.

Как сообщает портал «UfacityNews» со ссылкой на госкомитет Башкирии по тарифам, проезд первых 10 километров по всем направлениям будут стоить 22 рубля. Затем, за каждый дополнительный километр нужно будет доплачивать еще по 2 рубля и 20 копеек.

Известно, что данные тарифы являются предельными – перевозчик может уменьшать их, если посчитает это нужным. Также стоит отметить, что тариф на проезд в уфимской «городской электричке» составит 22 рубля, независимо от расстояния, которое преодолеет электровоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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