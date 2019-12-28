2019-12-28T19:36:48+03:00
Экономика

Власти Уфы отдали под застройку квартал в историческом центре

Общая площадь участка составила 13,2 га
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Накануне стало известно о том, что строительная компания «Специализированный застройщик АСИ-8» будет разрабатывать проект планировки и межевания квартал в историческом центре Уфы. Соотвествтующее постановление подписал мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», под застройку попадут дома в квартале, ограниченный улицами Революционной, Аксакова, Карла Маркса и Достоевского. Через 1,5 года проект должны сдать в главархитектуру Уфы.

Как отмечает издание со ссылкой на собственные данные, компания, которая разработает проект, связана с учредителями ГК «Третий Трест».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии перед Новым годом резко похолодает
Власти Уфы отдали под застройку квартал в историческом центре
Вахтовик из Башкирии погиб во время взрыва на буровой установке
Житель Башкирии ударил товарища ножом в грудь
Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил о решении вопроса со строительством дельфинария
Нудист из Уфы продал дом и перебрался в Крым
В Уфе неизвестные расстреляли собак прямо в приюте для животных
В Башкирии прохожие спасли подростка от изнасилования в кафе
В Башкирии осудили 19-летнего хакера за торговлю вредоносными программами
Жители Башкирии получили от государства на поддержку бизнеса 61 млн рублей
Стало известно, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают жители
Нападающий Алексей Кручинин стал игроком ХК «Салават Юлаев»
В Башкирии на трассе столкнулись грузовик и ВАЗ-2114: погиб один человек
Торопился к беременной жене: стала известна личность мужчины, погибшего в столкновении с поездом в Башкирии
В Башкирии на трассе столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд на Кубке Шпенглера