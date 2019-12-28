Власти Уфы отдали под застройку квартал в историческом центре

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-28T19:36:48+03:00

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Накануне стало известно о том, что строительная компания «Специализированный застройщик АСИ-8» будет разрабатывать проект планировки и межевания квартал в историческом центре Уфы. Соотвествтующее постановление подписал мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», под застройку попадут дома в квартале, ограниченный улицами Революционной, Аксакова, Карла Маркса и Достоевского. Через 1,5 года проект должны сдать в главархитектуру Уфы.

Как отмечает издание со ссылкой на собственные данные, компания, которая разработает проект, связана с учредителями ГК «Третий Трест».

ИСТОЧНИК KP.RU