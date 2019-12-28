Вахтовик из Башкирии погиб во время взрыва на буровой установке

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-28T18:34:51+03:00

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Сегодня, 28 декабря, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло ЧП на буровой установке. В результате взрыва и пожара на месторождении в Пуровском районе ЯНАО, погибли два человека – оба были помощниками бурильщика. Один из них оказался уроженцем Миякинского района Башкирии.

Как сообщают источники «Комсомолки», по предварительным данным, на буровой установке взорвалась газо-воздушная смесь, из-за этого начался пожар. Житель нашей республики Расим А. погиб при пожаре. Еще один погибший - уроженец Волгограда. Также в огне пострадал бурильщик. Все они работали на Ямале вахтовым методом.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU