Житель Башкирии ударил товарища ножом в грудь

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-28T17:45:20+03:00

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В минувшую пятницу, 27 декабря, в одну из больниц в Краснокамском районе Башкирии доставили окровавленного мужчину. После осмотра врачами стало понятно, что 35-летний мужчполучил удар ножом в грудь. Медики вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, полицейским удалось восстановить картину кровавой драмы. Потерпевший и его 41-летний товарищ спокойно отмечали наступление пятницы, как вдруг между собутыльниками возник конфликт. Тот, что постарше использовал в качестве аргумента в споре удар ножом в грудь.

Сейчас жизни раненого мужчины ничто не угрожает, а нападавший задержан. Ранее он уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU