2019-12-28T15:48:51+03:00
Общество

В Уфе неизвестные расстреляли собак прямо в приюте для животных

Об этом сообщила в социальных сетях волонтер Елена Жданова
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншоты видео в социальных сетяхФото: скриншоты видео в социальных сетях
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Накануне в уфимском приюте для бездомных животных в Новоалександровке произошел чудовищный случай. Неизвестные убили нескольких собак и оставили их тела на улице. Об этом у себя в социальных сетях написала волонтер Елена Жданова. Женщина, не стесняясь в выражениях, осудила поступок извергов.

- Я знаю всех собак по именам. Все они меня ждут каждый день и радостно бегут на встречу, узнавая мою машину. А вы, гниды, приехали и убили моих собак. Каждый день волонтер Оксана ездит их и кормит, своих любимцев, а вы... вы твари. Вы приехали и просто забавы ради застрелили наших собак из пневматики. Самое поганое, что, к сожалению, вы живете среди нас, - негодует женщина.

В свое время этих собак приезжал проведать и накормить знаменитый уфимский рэпер Алишер Моргенштерн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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