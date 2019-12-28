В Башкирии прохожие спасли подростка от изнасилования в кафе

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-28T14:48:50+03:00

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Как писала ранее «Комсомолка», в одном из кафе в Старобалтачево в Балтачевском районе Башкирии двое местных парней изнасиловали 17-летнюю девушку. Оба подозреваемых сейчас задержаны, их обвиняют в изнасиловании, совершенном группой лиц. Известно, что обвиняемым по 21 году.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в ночь на 26 декабря двое парней напали на девушку прямо в помещении кафе. На крики несчастной прибежали прохожие, которые спасли несовершеннолетнюю. Они удерживали злоумышленников до приезда сотрудников полиции.

На сегодняшний день решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. В ходе допроса они признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU