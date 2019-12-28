Жители Башкирии получили от государства на поддержку бизнеса 61 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-28T13:24:44+03:00

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Власти Башкирии в этом году потратили 61 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей. 550 человек представили свои бизнес-планы и получили от государства по 58800 рублей на создание своего дела. В следующем году региональные власти хотят увеличить эту сумму до 96 тысяч рублей на человека, передает UfaTime.ru.

Для того, чтобы получить субсидию от башкирской казны нужно зарегистрироваться в Центре занятости населения. Фактически, деньги может получить каждый безработный житель республики – нужно лишь представить бизнес-план и защитить его. Естественно, каждому обратившимуся нужно будет создать юридическое лицо – ООО или ИП.

ИСТОЧНИК KP.RU