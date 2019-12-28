Нападающий Алексей Кручинин стал игроком ХК «Салават Юлаев»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-28T11:44:27+03:00

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Накануне «Салават Юлаев» произвел обмен хоккеистами с челябинсмким «Трактором». В результате сделки в Уфу прибыл нападающий Алексей Кручинин, а в обратном пути проследовали игроки системы «Салавата» Николай Чебыкин и Владимир Бобылев.

Сам хоккеист сейчас прибыл в Давос, где «Салават» выступает на старейшем турнире Европы – Кубке Шпенглера. Нападающий рассказал о своем самочуствии и о настрое на ближайшие игры.

- Про самочувствие сейчас тяжело сказать – несколько дней не тренировался, буду форму набирать. Еще есть время до следующей игры чемпионата. Долго тянулись эти формальности с обменом: я ждал, надеялся. Получилось, поэтому сейчас выдохнул, стало полегче, - заявил Кручинин пресс-службе «Салавата Юлаева».

ИСТОЧНИК KP.RU