2019-12-28T11:18:42+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись грузовик и ВАЗ-2114: погиб один человек

Смертельная авария произошла в Хайбуллинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Вчера, 27 декабря, на 66 километре дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара в Хайбуллинском районе республики столкнулись грузовик «Skania» и ВАЗ-2114. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии в результате аварии погиб 31-летний пассажир «Четырнадцатой». Водителя отечественной легковушки госпитализировали в ближайшую больницу с различными травмами.

Всего по данным ведомства в республике за прошедшие сутки произошло 20 аварий, в которых погибли трое и еще 22 человека пострадали. Так, в Дуванском районе в селе Месягутово на улице Советская водитель легковой иномарки «Chevrolet Cruze» насмерть сбил 67-летнюю женщину.

- Со слов водителя, она внезапно вышла на проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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