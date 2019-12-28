В Башкирии на трассе столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-28T10:03:27+03:00

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В ночь на субботу, 28 декабря, на трассе Бирск-Тастуба-Сатка в Мишкинском районе Башкирии столкнулись грузовик «Mitsubishi Canter» и Лада Гранта.

В результате аварии погиб 33-летний местный житель, который ехал пассажиром в отечественной легковушке. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы подоспевшими медиками скорой помощи.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, сейчас сотрудники ведомства выясняют все огбстоятельства ДТП.

Всего за миниувшую пятницу на дорогах республики произошло 20 аварий, в которых погибли три человека и еще 22 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU