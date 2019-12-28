«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд на Кубке Шпенглера

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-28T09:43:09+03:00

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Вчера, 27 декабря, уфимский «Салават Юлаев» провел второй и заключительный матч на групповом этапе Кубка Шпенглера. Подопечные Николая Цулыгина встречались с финской командой «ТПС» и потерпели обидное поражение. Напомним, первый матч на турнире юлаевцы также проиграли. Тогда швейцарская команда «Амбри-Пиотта» разгромила «Салават» со счетом 4:1.

В первом периоде матча с «ТПС» счет открыли финны – уже на 6-й минуте отличился Оскари Лехтинен. На первй перерыв команды ушли со счетом 1:1 – один гол в составе юлаевцев отквитал Эдуард Гиматов.

Во втором периоде хоккеисты «ТПС» забили еще три гола и довели счет до разгромного. Но в третьем периоде «Салават» смог отыграть две шайбы – отличились Станислав Гареев и Родион Амиров. Итоговый счет – 4:3 в пользу финской команды, которая на данный момент занимет последнее место в турнирной таблице чемпионата Финляндии по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU